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الأسهم الأوروبية

استقرار المؤشر الأوروبي مع تراجع أسهم الطاقة وارتفاع قطاع الصناعات

المستثمرون يترقبون أي تطورات في الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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أغلق مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي على استقرار اليوم الاثنين مع تراجع أسهم شركات الطاقة بفعل ضعف أسعار النفط وارتفاع أسهم قطاع الصناعات، بينما تابع المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1%. وارتفعت أسهم قطاعي الصناعات والسيارات 0.8% و0.7% على الترتيب، بعد أن قال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية إن تأثر المصنعين الألمان بنقص المواد تراجع.

ويترقب المستثمرون أي تطورات في الشرق الأوسط بعد أن شنت إيران هجوما انتقاميا على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، مما أثار خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة، وفق "رويترز".

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وارتفعت أسهم شركات الدفاع 0.8 % لتحذو حذو نظيراتها الأميركية.

وانخفضت أسعار النفط بما يزيد على 1% مع تقليل السوق من خطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الإيراني، مما دفع أسهم شركات الطاقة للانخفاض 1.5%.

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