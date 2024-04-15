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أسهم اليابان

المؤشر نيكاي يتراجع على خلفية الهجوم الإيراني وعمليات البيع في وول ستريت

أسهم قطاع أشباه الموصلات اليابانية تقتفي أثر نظيراتها الأميركية

دبي - العربية.نت
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تراجع المؤشر نيكاي للأسهم القيادية في اليابان اليوم الاثنين مع تكالب المستثمرين على بيع الأسهم بعد تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعمليات بيع في وول ستريت في نهاية الأسبوع.

واقتفت أسهم قطاع أشباه الموصلات اليابانية أثر نظيراتها الأميركية انخفاضا بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن الصين أمرت أكبر شركات الاتصالات في البلاد بالتوقف التدريجي عن استخدام الرقائق الأجنبية.

وهبط المؤشر نيكاي 0.74 %ليغلق عند 39232.80 نقطة، لكنه عوض بعض الخسائر المبكرة التي أدت إلى تراجعه 1.78 %،كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23%.

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وتدهورت المعنويات التي تراجعت بعد خسائر مؤشرات وول ستريت الرئيسية أكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن شنت إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقال خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية،كازو كاميتاني، "العزوف عن المخاطرة يضغط بالفعل على الأسهم اليابانية".

وتصدر سهم شركة أستيلاس للأدوية خسائر المؤشر نيكاي، إذ هوى السهم 8% تقريبا ليدفع مؤشر قطاع الأدوية إلى الانخفاض 1.86%، إلى قاع المؤشرات الفرعية التي يبلغ عددها 33 مؤشرا في بورصة طوكيو.

وحل سهم تاكاشيمايا ثانيا بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي مع هبوطه 6.66%.

وتصدر سهم ليزر تك لتصنيع آلات اختبار أشباه الموصلات خسائر قطاع الرقائق مع هبوطه 2.59%. كما تراجع سهم أكبر منافسي الشركة أدفانتست1.31%.

وارتفع مؤشرا أسهم شركات الشحن وشركات النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط 2.41% و1.02% على الترتيب.

أما مؤشر قطاع المرافق فتصدر المكاسب وصعد 3.11% مدعوما بسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الذي قفز 5.83%وسط خطوات جديدة نحو استئناف العمليات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا أكبر محطة نووية في العالم.

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