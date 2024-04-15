تراجع نشاط أسواق رأس المال في الصين إلى أدنى مستوياته منذ عقود

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تراجع النشاط في أسواق رأس المال الصينية في 2024 إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود حيث جمعت الشركات الصينية 6.4 مليار دولار فقط من الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق المحلية، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقا لبيانات شركة Dealogic.

وجمعت الشركات الصينية من الأسواق الخارجية، بما في ذلك هونغ كونغ، أموالا بقيمة 1.6 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003.

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وسجلت عمليات الاندماج والاستحواذ في الصين 2.5 مليار دولار فقط، وهو أقل مبلغ مسجل منذ عام 2005.

وفي أسواق السندات الدولية، أصدرت الشركات والبنوك والمقترضون الحكوميون الصينيون سندات بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار دولار في 2024، وهو ما يزيد قليلاً عن مبلغ وقدره 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكن بخلاف ذلك ، يعتبر الأدنى منذ عام 2016.