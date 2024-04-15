وول ستريت ترتفع وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين على ارتفاع بعد عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة جاءت على خلفية أرباح مخيبة للآمال لبعض أكبر البنوك الأميركية، فيما استمر حذر المتعاملين جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.14 نقطة أو 0.24% عند الفتح إلى 38075.38 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 26.26 نقطة أو 0.51% إلى 5149.67 نقطة، وفقا لـ "رويترز".
بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 101.38 نقطة أو 0.63% إلى 16276.47 نقطة.
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