"معادن" توصي بشراء 5.69 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة
سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وقالت "معادن" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 5.69 مليون سهم عادي.
وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.
وأضافت "معادن" أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.0588%.
وذكرت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.
-
"الصناعة" السعودية تعلن الفائزين بتراخيص للتنقيب عن المعادنأكدت أن إصدار رخص الكشف سيتم وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية اقتصاد
-
"معادن" تعلن اكتشافا محتملا لإمكانات كبيرة من موارد الذهب في السعوديةتمتد على طول 125 كم من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي قصص اقتصادية
-
"معادن" السعودية تسعى لاستخراج الليثيوم من مياه البحرالرئيس التنفيذي : وصلنا لمراحل نهائية من تشغيل أكبر منجم ذهب بالمملكة شركات