"معادن" توصي بشراء 5.69 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقالت "معادن" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 5.69 مليون سهم عادي.

وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

وأضافت "معادن" أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.0588%.

وذكرت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.