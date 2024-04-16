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نيكاي
نيكاي
أسهم اليابان

أسهم التكنولوجيا تهبط بـ"نيكاي" لأدنى مستوى في 8 أسابيع

"توبكس" يتراجع بأكثر من 2%

طوكيو - رويترز
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تراجع المؤشر نيكاي الياباني بنحو 2% اليوم الثلاثاء، ليغلق عند أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بعدما اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر التراجع الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية.

وهبط نيكاي 1.94% إلى 38471.20 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 فبراير/شباط. وتراجع المؤشر بنحو 2.3% خلال الجلسة.

كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.04% إلى 2697.11 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى معهد توكاي طوكيو لأبحاث السوق "الأسهم اليابانية هبطت مقتفية أثر الأسهم الأميركية".

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وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد بعد قفزة في عوائد سندات الخزانة وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

وقال ياسودا "ضعف الين لم يفلح في رفع الشهية على الأسهم المحلية لأن الين حافظ على زخمه مقابل العملات الأخرى. الأمر يتلخص في أن الدولار كان قويا مقابل العملات الأخرى".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء بعد بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع. واخترق الين الياباني مستوى 154 للدولار وهو أضعف مستوى له في 34 عاما.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، هوى سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.15% مسببا أكبر خسارة للمؤشر نيكاي، تلاه سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي خسر 3.76 %.

وتراجع سهم فاسم ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.8%.

كما هوى سهم جيه.فرونت ريتيلينج 9.15% ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على نيكاي بعد أن خفضت شركة تشغيل المتاجر توقعات أرباحها السنوية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي ارتفع 33 سهما وتراجع 191، فيما استقر سهم واحد.

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