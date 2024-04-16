الاهتمام بشراء حصص في "سامسونايت" يتضاءل بسبب التقييم المرتفع

1 دقيقة للقراءة

بدأت شركة سامسونايت -المدرجة في بورصة هونغ كونغ- منذ فترة بالنظر إلى خيارات أخرى لرفع السيولة على أسهمها من ضمنها بيع حصص إلى مستثمري الملكية الخاصة وقد أبدت عدد من الشركات مثل "KKR and CVC Cap Partners" اهتماما.

يأتي ذلك بسبب الأداء السيئ نسبيا لبورصة هونغ كونغ.

وقالت وكالة بلومبرغ إن هؤلاء المستثمرين خلصوا إلى أن تقييم الشركة مرتفع جدا بالنسبة لهم مما أدى إلى تراجع أسهم الشركة اليوم بـ5% على بورصة هونغ كونغ.

أما الخيار الآخر الأكثر احتمالية الآن هو الإدراج المزدوج في سوق أخرى.