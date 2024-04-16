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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع مع تزايد المخاوف الجيوسياسية

سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.12% إلى 2385.55 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2403.90 دولار.

وقال كبير المحللين في سيتي إندكس، مات سيمبسون، إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس/آذار.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.

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