الأسهم الأوروبية تستقر مع التركيز على التقارير الفصلية لشركات كبرى

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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء لتحوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع تسليط الأضواء على تقارير الأرباح الفصلية لشركات مثل "إيه.إس.إم.إل" و"إل.في.إم.إتش" و"أديداس" وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وستساعد تقارير أرباح الربع الأول في تقييم وضع الشركات في أوروبا على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، من المتوقع أن ينخفض مجمل الأرباح 12.1% عن العام السابق، وفقا لـ "رويترز".

ومن أكبر محركي السوق، سهم إيه.إس.إم.إل الذي انخفض 4.8% ليقود قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.8% بعدما أعلنت الشركة الهولندية عن حجوزات جديدة بأقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم إل.في.إم.إتش 2% وساعد في الحد من خسائر المؤشر القياسي بعدما ارتفعت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم 3% مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع وخاصة في الصين.

وقفز سهم أديداس 5.4% مع رفع شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية بأفضل من المتوقع للربع الأول.