شركة أبحاث توصي ببناء مراكز في 11 سهما بالبورصة المصرية حتى عام 2025

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أوصت سي.آي كابيتال ببناء مراكز في 11 سهما بالبورصة المصرية متوقعة نمو صافي ربح تلك الأسهم محسوبا بالدولار حوالي 25% في عام 2025، مشيرة إلى أن الآليات الحالية لسوق الأسهم تدعم الأسهم المصرية على المدى المتوسط.

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنها تفضل قطاعات البنوك والعقارات والبناء والتكنولوجيا المالية والاتصالات وتميل إلى انتقاء الأسهم في القطاع الاستهلاكي وقطاع التعليم، في حين أن التأخير المحتمل في إعادة تسعير الأدوية وارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤثران على إعادة تقييم أسهم قطاع الرعاية الصحية في المدى القريب.

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وأشار التقرير إلى استمرار صعود الأسهم المصرية خلال العام الجاري، إذ ارتفعت 13% بالعملة المحلية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024 بعدما نجحت بعد طول انتظار في التغلب على العوائق والعقبات المالية بالعملة الأجنبية.

لكنه توقع أن يتباطأ الزخم القوي للسوق في المدى القريب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مع احتمال أن يلجأ المستثمرون الأجانب إلى سوق الدخل الثابت قبل توجيه رأس المال بشكل جريء نحو الأسهم.

ورصد التقرير نسبة مشاركة الأجانب في سوق الأسهم المصرية عند 6% من حجم التداولات في 2023، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن التدفقات الأجنبية تمثل زيادة السيولة في السوق في ظل التحسن المتوقع في الاقتصاد الكلي وتراجع السيولة المحلية في المدى القريب.

وأوصت سي.آي كابيتال ببناء المراكز في أسهم مصرف أبو ظبي التجاري بسعر مستهدف 75 جنيها، وإي.إف.جي القابضة بسعر مستهدف 27 جنيها، والبنك التجاري الدولي بسعر مستهدف 120 جنيها، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر مستهدف 105 جنيهات، وأوراسكوم للتنمية مصر بسعر مستهدف 34 جنيها، وأوراسكوم كونستراكشون بسعر مستهدف 420 جنيها، وإي فاينانس بسعر مستهدف 37.1 جنيه، والمصرية للاتصالات بسعر مستهدف 60 جنيها، وعبور لاند بسعر مستهدف 21 جنيها، وإم.إم جروب بسعر مستهدف 12.3 جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة بسعر مستهدف 12 جنيها.

وقالت "نمد أيضا أجل تقييماتنا حتى عام 2025 الذي يعد عام الأساس لعودة التقييم إلى مستوياته المعتادة بعيدا عن التذبذب الحالي".

وأضافت أن سهمي مجموعة طلعت مصطفى والسويدي إليكتريك مرشحين محتملين للانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي القياسي في المراجعة المقبلة للمؤشرات المصرية.