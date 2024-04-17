عمومية "إكسترا" توافق على طرح 30% من "المتحدة الدولية" في "تداول"

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وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" في اجتماعها يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024م، على الصفقة الجوهرية الخاصة بطرح 7.5 مليون سهم من الشركة المتحدة الدولية القابضة وهي الشركة المالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأسهم المقرر طرحها من الشركة المتحدة الدولية القابضة تمثل 30% من رأس مالها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية السعودية.

توقع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، في مقابلة أمس مع "العربية Business"، أن يكون الطرح بنهاية الربع الثاني أو الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم استخدام جزء من متحصلات الطرح لسداد جزء من قروض "إكسترا" بنحو 190 مليون ريال، فيما لم يتخذ مجلس الإدارة قراراً بتوزيعات لمرة واحدة لكنه سيكون مطروح الفترة المقبلة، وسيؤثر السداد إيجابيا على ربحية الشركة ككل نتيجة تخفيض تكاليف الاقتراض.

وبنهاية ديسمبر الماضي أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" عن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، الشركة المتحدة الدولية القابضة، وهي الشركة المالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" والتي توفر خدمات التمويل غير المصرفي لعملائها، وقد وافق مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" في اجتماعه المنعقد بتاريخ الموافق 28 ديسمبر 2023م على الصفقة الجوهرية والتي تخضع لموافقة مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.