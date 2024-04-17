مشتريات العرب تدفع البورصة المصرية للصعود وسط تراجع عوائد أذون الخزانة

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب من الأفراد والمؤسسات بعد تراجع عوائد أذون الخزانة، بحسب محللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 0.91% إلى 29 ألفا و667 نقطة، كما صعد المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.18% إلى 6833.69 نقطة و(إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 1.17% إلى 9745.75 نقطة.

"بلوم" للعربية: جني الأجانب للأرباح بالبورصة المصرية مرتبط بتصاعد التوتر

واتجه المستثمرون العرب والمصريون إلى الشراء بصاف قدره 47.1 مليون و21.9 مليون جنيه على التوالي بينما اتجه الأجانب إلى البيع بصاف بلغ 69 مليون جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وصعدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.54% إلى 68.57 جنيه والسويدي إليكتريك 3.63% إلى 37.51 جنيه والبنك التجاري الدولي 0.12% إلى 82.1 جنيه وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1.30% إلى 25.02 جنيه.

كما ارتفعت أسهم حديد عز 1.4% إلى 65.96 جنيه وأوراسكوم للتنمية مصر 5.71% إلى 12.4 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 2.10% إلى 11.19 جنيه وبالم هيلز 5.17% إلى 4.07 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 3.02% إلى 4.1 جنيه.

وتراجعت أسهم بلتون المالية القابضة 0.57% إلى 3.51 جنيه ومجموعة إي.إف.جي القابضة 0.84% إلى 17.61 جنيه.

قال باسم أحمد مدير إدارة العملاء بشركة نعيم لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "جلسة اليوم شهدت تعاملات مكثفة من المؤسسات العربية والأفراد، ما دعم صعودها في ظل انحسار التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة".

وأضاف أحمد "البورصة تواصل الآن استرداد بعض من السيولة التي اتجهت إلى أذون الخزانة، في أعقاب تحرير سعر العملة ورفع الفائدة البنكية 600 نقطة أساس وقبلها 200 نقطة أصبحت معها الأذون عامل جذب ووصلت عوائدها إلى 32%".

وأشار إلى أن "تراجع العائد على الأذون إلى 25% أدى إلى عودة جزء من السيولة إلى البورصة وسوق الأسهم، كما أن المؤسسات المحلية بدأت في العودة بقوة إلى الأسهم بعد عمليات جني أرباح اثر وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية تخطت 32 ألف نقطة".

وتوقع أحمد العودة إلى مستويات مرتفعة سابقة تكسر 30 ألفا و32 ألف نقطة تدريجيا.

وأشار إلى أن الجنيه المصري تراجع الثلاثاء بالبنوك المصرية أمام الدولار إلى حدود 48.7 جنيه للدولار في ظل إقبال داخلي على العملة الأميركية لشراء أسهم ذات دخل دولاري، وتحويل أرباح المستثمرين الأجانب والعرب.