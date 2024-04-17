مصر تبحث إصدار صندوق جديد للاستثمار في الذهب

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كشفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن أنها تبحث طلبا لإنشاء صندوق ثالث للاستثمار في الذهب بما يحقق هدف الشمول المالي ويتيح البدائل الاستثمارية أمام الأفراد.

ونقل بيان لرئاسة مجلس الوزراء عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد قوله خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الصندوق الجديد سيكون تابعا لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

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وقال فريد: "شهدنا في الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق إيه.زد جولد من قبل شركة أزيموت، في مايو/أيار 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري على إطلاق صندوق ثان وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب (سبائك)، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن "اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة مكن وحفز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة".

وتابع بقوله إن عدد المواطنين المتقدمين للاستثمار في الذهب عبر الصندوقين بلغ 103 آلاف عميل حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وأكد مدبولي حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.