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وول ستريت ترتفع مدعومة بأسهم النمو وتقارير الأرباح

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.35%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بدعم من أسهم الشركات الكبيرة سريعة النمو ومع إعلان تقارير أخرى عن أرباح الشركات، بينما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح الأمر بشأن حالة الاقتصاد.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 150.70 نقطة، أو 0.40%، إلى 37949.67 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.56 نقطة، أو 0.35%، إلى 5068.97 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 77.03 نقطة، أو 0.49%، إلى 15942.29 نقطة.

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