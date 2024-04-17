"الخبير للنمو والدخل المتداول" يوزع 13.25 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني

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أعلنت شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.2% على مالكي وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"، عن الفترة من 1 يوليو 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي الأرباح الموزعة نحو 13.25 مليون ريال تقريبا، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 71.62 مليون وحدة تقريبا، و قيمة الربح الموزع لكل وحدة0.185 ريال تعادل نسبة 1.2% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 29 أبريل 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

أشارت إلى أن إجمالي التوزيعات للعام المالي الماضي بلغ 92.471 مليون ريال،أي ما يعادل 1.115 ريال سعودي للوحدة، وهو ما يمثل 11.15% من سعر الوحدة الأولي.

وذكرت أن وحدات الصندوق التي قام بإعادة شرائها سابقاً لن تتمتع بأي حقوق للتصويت، ولن يحق لها الحصول على أي أرباح من الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بتعليق إعادة شراء الوحدات مؤقتاً حتى نهاية تداول يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024م.