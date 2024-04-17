"السوق المالية" توافق على الطرح العام لوحدات "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول"

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​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية طرح وحدات "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وذكرت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.