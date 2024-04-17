"جيفريز" تتوقع نمو قطاع الأمن السيبراني 9% سنويًا.. وهذا السهم بين أكثر المستفيدين

دقيقتان للقراءة

بعد عامين متتاليين من العائدات المخيبة للآمال، يتوقع بنك "جيفريز" الاستثماري حدوث انتعاش في سعر سهم شركة "دارك تريس" (Darktrace)، وهي شركة بريطانية للأمن السيبراني.

يبدو أن التحول جار بالفعل، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 75% إلى 446 بنسا خلال العام الماضي وأكثر من الضعف منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل عام 2023.

يتم تسعير أسهم المملكة المتحدة عمومًا بالبنس، حيث يساوي 100 بنس جنيهًا إسترلينيًا واحدًا (1.25 دولار).

قال محللو جيفريز بقيادة تشارلز برينان في مذكرة بتاريخ 11 أبريل للعملاء بعنوان "من الصعب تجاهله": "لقد قامت "دارك تريس" دائمًا بوصف السنة المالية 2024 على أنها سنة من نصفين، مع الاستقرار في النصف الأول وإعادة التسارع في النصف الثاني".

وأضاف المحللون: "مع أخذ هذا في الاعتبار، يوضح تحديث التداول للربع الثالث أن التسارع المخطط له يحدث بشكل أسرع من المتوقع، مما يؤدي إلى المزيد من ترقيات التوجيه للعام المالي 2024".

أعلنت شركة الأمن السيبراني عن نتائج الربع الثالث في 11 أبريل والتي فاقت التوقعات. نما صافي الإيرادات السنوية المتكررة - وهو مقياس رئيسي للشركة الذي يراقبه المستثمرون - بنسبة 6% ليصل إلى 29 مليون دولار، وهو تحسن كبير في الزخم عن الأرباع السابقة.

كما نمت الإيرادات أيضًا بنسبة 26% خلال هذا الربع، مع تحسن معدل التراجع بشكل متواضع، وفقًا للشركة.

بعد النتائج الأفضل من المتوقع، رفعت "Jefferies" سعرها المستهدف لـ "Darktrace" إلى 890 بنسًا من 550 بنسًا، مكررة تصنيفها بالشراء.

يعتقد البنك الاستثماري أنه مع تسارع الأعمال، ستستمر فجوة التقييم بين "Darktrace" وأقرانها، مثل "CrowdStrike" و"Okta" و"Zscaler"، في التضييق.

تعمل شركة "Darktrace" في قطاع الأمن السيبراني سريع النمو، والذي تتوقع "جيفريز" أن ينمو بنسبة 9% سنويًا.

تعتقد "جيفريز" أن تقنية "Darktrace" ونموذج "النمو أولاً" سيمكنان الشركة من الحصول على حصة في السوق و"تحقيق نمو فائق على المدى المتوسط".

يشير السعر المستهدف المتفق عليه للمحللين الذين استطلعتهم FactSet إلى احتمالية ارتفاع السهم بنسبة 24.4%. يعد السعر المستهدف لبرينان هو الأكبر بين جميع المحللين الذين يغطون السهم.