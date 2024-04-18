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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الصناعة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 0.2%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع دعم قطاع الصناعة للمؤشر القياسي عقب نتائج إيجابية لمجموعة إيه.بي.بي، بينما اتجه سهم سارتوريوس المُدرج في البورصة بألمانيا نحو تسجيل أكبر انخفاض في 6 أشهر بعد تراجع عدد الطلبيات على أساس فصلي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش مع تزايد زخم موسم إعلان نتائج الشركات.

وقدم مؤشر قطاع الصناعة أكبر دعم وارتفع 0.7% مدفوعا بقفزة لسهم شركة إيه.بي.بي بلغت 6% بعدما فاقت أرباح الشركة الهندسية السويسرية توقعات السوق في الربع الأول.

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أما سهم سارتوريوس فقد هوى 7.4% إلى قاع المؤشر القياسي بعدما جاءت أرقام الربع الأول الصادرة عن صانعة مستلزمات المختبرات الفرنسية الألمانية أقل من توقعات المحللين فيما يتعلق بعدد الطلبيات والإيرادات.

وسجل قطاع الرعاية الصحية ككل أكبر خسائر على المؤشر ستوكس وانخفض مؤشر القطاع 0.3%.

ومن بين الأسهم الخاسرة، هبط سهم نوكيا 2.2% بعدما جاءت أرقام الأرباح الفصلية لشركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية أقل من التقديرات.

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