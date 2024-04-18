"تداول السعودية" تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة لشركة "معادن"
اعتباراً من تاريخ 21 أبريل 2024
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أعلنت شركة تداول السعودية أن عقود الخيارات للأسهم المفردة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" ستكون متاحة للتداول اعتباراً من تاريخ 21 أبريل 2024، والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".
ستمكّن عقود الخيارات للأسهم المفردة المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، كما ستعزز من تنوع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.
كانت "تداول السعودية" قد أطلقت عقود الخيارات للأسهم المفردة، لتكون ثالث منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية السعودية. واعتباراً من 27 نوفمبر 2023م، ستكون عقود الخيارات للأسهم المفردة متاحة للتداول، في خطوة تمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم الاستثمارية بشكل فعال. وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) مهمة مقاصة وتسوية عقود الخيارات للأسهم المفردة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعتبر عقود الخيارات للأسهم المفردة عقوداً موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها. وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في "تداول السعودية" والتي تشمل أصولها الأساسية 4 شركات هي أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، إس تي سي، وسابك. وتعمل تداول السعودية على توسيع محفظتها من عقود الخيارات للأسهم المفردة بحيث تغطي المزيد من الشركات في المستقبل.
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