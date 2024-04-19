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تراجع الين الياباني لأدنى مستوى في 24 عاما
الين الياباني
عملات

إقبال على الين والفرنك السويسري بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران

عملة بيتكوين انخفضت بأكثر من 5%

سنغافورة - رويترز
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اجتاحت موجة من العزوف عن المخاطرة الأسواق اليوم الجمعة ودفعت المستثمرين للتكالب على الأصول الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والين بعد تقارير عن أن إسرائيل هاجمت إيران في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إسرائيل هاجمت إيران، بعد أيام من شن طهران ضربة انتقامية بطائرات مسيرة على إسرائيل. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قوات البلاد دمرت طائرات مسيرة.

وكان رد فعل الأسواق حادا في البداية على الأخبار، التي أثارت عمليات بيع ضخمة في الأصول عالية المخاطر، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والذهب، وأشعلت شرارة صعود سندات الخزانة الأميركية وعملات الملاذ الآمن.

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران أسواق المال اليورو تراجع عوائد سندات منطقة اليورو بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران

وهدأت هذه التحركات في وقت لاحق مع ظهور تفاصيل قليلة حول الهجوم وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه لم يحدث أي هجوم صاروخي.

ومع ذلك، ظل الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، مرتفعا 0.35% خلال اليوم عند 0.9089 للدولار، بعد أن زاد 1% في وقت سابق من الجلسة.

وكانت التحركات في الفرنك السويسري أكثر وضوحا مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.4% في أحدث تداولاتها إلى 0.96685 فرنك، بعد تراجعها 1.5% في وقت سابق.

وصعد الين 0.2% تقريبا إلى 154.38 ين للدولار، بعد أن قفز أكثر من 0.6% في رد فعل تلقائي على تقارير الهجوم.

وقال موه سيونج سيم محلل العملات في بنك سنغافورة "من الواضح أن السوق متوترة".

وتابع "أعتقد أن الأسواق في هذه المرحلة تبحث عن الاستثمارات الآمنة... في الوقت الحالي، نعلم أن شيئا ما قد حدث لكننا بحاجة إلى فهم حجم الرد (الإسرائيلي)".

في الوقت نفسه، انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي سريعا التأثر بالمخاطر إلى أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% في أحدث تعاملات إلى 0.64015 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلاندي 0.31% إلى 0.58825 دولار أميركي.

ومما يعكس أيضا قلق المستثمرين، انخفضت عملة بيتكوين المشفرة شديدة التقلب بأكثر من 5% لتنزلق لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار. ونزلت في أحدث التداولات 1.8% تقريبا عند 62381 دولارا.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2420 دولار، في طريقه لخسارة 0.2% خلال الأسبوع. وتراجع اليورو 0.07% إلى 1.06355 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية طفيفة.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03% إلى 106.19، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 106.51.

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