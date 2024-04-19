اكتتاب "كومل" في السوق الموازية.. تحديد سعر طرح عند 80 ريالا للسهم

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أعلنت شركة "وثيق المالية" بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة "كومل" في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 80 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024م وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024م.

وفي ديسمبر 2023، قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، الموافقة على طلب شركة "كومل" تسجيل أسهمها وطرح 500 ألف سهم، تمثل 14.29% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.