اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
علم الاتحاد الأوروبي اقتصاد أوروبا منطقة اليورو - (آيستوك)
منطقة اليورو - (آيستوك)
اليورو

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران

عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات هبطت بواقع 3.4 نقطة أساس إلى 2.46%

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو، اليوم الجمعة، مع محاولة المستثمرين تقليل المخاطر قبل بداية الأسبوع بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية اليوم الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين العدوين اللدودين اللذين تحولت حرب الظل المستمرة بينهما لعقود إلى مواجهة مباشرة مما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أكبر.

وهبطت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي مؤشر منطقة اليورو، بواقع 3.4 نقطة أساس إلى 2.46% لتنخفض عن أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع والذي لامسته يوم الثلاثاء.

مطار دبي يقلص عدد الرحلات القادمة مع تراكم الأعمال بسبب عاصفة مطيرة سياحة وسفر طيران مطار دبي يقلص عدد الرحلات القادمة مع تراكم الأعمال بسبب عاصفة مطيرة

وتراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 3.86%، وتقلصت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية 0.9 نقطة أساس إلى 139 نقطة أساس بعد أن وصلت إلى 144.9 نقطة لفترة وجيزة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/آذار.

كما تقلص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية بنقطتي أساس إلى 212 نقطة أساس ليلامس أدنى مستوى له في 9 أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط