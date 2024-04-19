تراجع عوائد سندات منطقة اليورو بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران

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انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو، اليوم الجمعة، مع محاولة المستثمرين تقليل المخاطر قبل بداية الأسبوع بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية اليوم الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين العدوين اللدودين اللذين تحولت حرب الظل المستمرة بينهما لعقود إلى مواجهة مباشرة مما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أكبر.

وهبطت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي مؤشر منطقة اليورو، بواقع 3.4 نقطة أساس إلى 2.46% لتنخفض عن أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع والذي لامسته يوم الثلاثاء.

وتراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 3.86%، وتقلصت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية 0.9 نقطة أساس إلى 139 نقطة أساس بعد أن وصلت إلى 144.9 نقطة لفترة وجيزة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/آذار.

كما تقلص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية بنقطتي أساس إلى 212 نقطة أساس ليلامس أدنى مستوى له في 9 أيام.