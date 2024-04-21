الأسواق تترقب نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية هذا الأسبوع

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تبدأ نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بالصدور هذا الأسبوع في وقت حرج بالنسبة لأسواق الأسهم الأميركية، والتي شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أداء لها في أكثر من عام على خلفية توقعات المتداولين بأن نسب الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في ظل مستويات تضخم عنيدة.

وقد مني مؤشر ناسداك 100 يوم الجمعة الماضي بأكبر انخفاض يومي له في 17 شهرا، ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر من عام 2022، وأكمل أربعة أسابيع متتالية من الانخفاض، وهي أطول سلسلة تراجعات منذ ديسمبر من عام 2022.

وتراجع سهم إنفيديا - nvidia - نجمة السوق- يوم الجمعة 10% في أكبر انخفاض يومي لها منذ اندلاع الجائحة في مارس عام 2020، وكان السهم قد وصل إلى 950 دولارا و هو أعلى مستوياته على الإطلاق في 25 مارس الماضي لتصبح "إنفيديا- nvidia" ثاني سهم في مجموعة " magnificent 7" تدخل السوق الهابطة بعد سهم "تسلا".

وتشكل إفصاحات الربع الأول لتلك المجموعة أملا للبعض في عكس تلك التراجعات الأخيرة في الأسهم، وستكون "تسلا" أول المفصحين بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء، "ميتا - meta" يوم الأربعاء ثم" مايكروسوفت msft و ألفابت alphabet يوم الخميس.

أما "أبل- apple" و "أمازون -amazon"فستعلنان عن نتائجهما في الأسبوع التالي، بينما ستبقي إنفيديا المتداولين في حالة ترقب حتى 22 مايو القادم.

وبحسب توقعات المحللين فإن مجموعة الـ magnificent 7 ستحقق نموا في أرباح الربع الأول بـ 38% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل كل شركات مؤشر s&p500 مجتمعة البالغ 2.4% لنفس الفترة.

وقد تتراجع نسب نمو الأرباح في الربع الأول للمجموعة التكنولوجية مقارنة بما سجلته العام الماضي. ولكن ذلك يعود لمستويات الأرباح الاستثنائية التي تم تسجيلها السنة الماضية التي سيصعب تحقيقها مجددا هذا العام، إلا أن تلك الشركات ما زالت تحقق نموا صلبا في النتائج وتسجل هوامش ربح قوية خاصة بعد جهود حثيثة العام الماضي لخفض النفقات.

وأشار بعض المحللين إلى عدد من العوامل الإيجابية هذا العام قد تدعم مواصلة أسهم المجموعة رحلتها الصعودية، فهناك تعافٍ جيد في أعمال الحوسبة السحابية مؤخرا، إلى جانب انطلاقة دورة صاعدة جديدة في الإعلانات الرقمية قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية لاحقا هذا العام وقبيل دورة الألعاب الأوليمبية هذا الصيف.

ويضاف إلى ما سبق أعمال الذكاء الاصطناعي التي تشكل العنصر الأهم في ما تتابعه الأسواق.

ولكن من جهة أخرى يرى البعض بأن تقييمات تلك الشركات قد أصبحت مشبعة، فبالرغم من التراجعات الأخيرة في أسعار أسهم مجموعة الـ magnificent 7 إلا أن مكرر الربحية المستقبلي لا يزال عند 31 مرة.