الذهب يتراجع 1% مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

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انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن، بينما يترقب المتعاملون بيانات رئيسية‭ ‬للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2357.19 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8% إلى 2371 دولارا.

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وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة.

وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولارا الذي سجلته في 12 أبريل نيسان.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "في الوقت الحالي، هناك غياب للمحفزات التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. في هذه المرحلة، يبدو لنا أن السوق تقترب الآن من إدراك التكلفة المرتفعة لحيازة الذهب".

إلا أنه أوضح أن علاوة المخاطر الجيوسياسية تظل إيجابية في الأجل المتوسط ​​إلى الطويل في ظل غياب مؤشرات على وقف قريب لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة.

وكتبت وحدة الأبحاث في سيتي بنك في مذكرة "على الرغم من الاحتمالات المتزايدة لحدوث تراجع ضعيف وقصير الأجل قبل نهاية الربع الثاني، نتوقع أن ترتفع أسواق الذهب والفضة في النصف الثاني من عام 2024 إلى 2500 دولار للأونصة و30-32 دولارا للأونصة".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 27.72 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.6% إلى 925.70 دولار ونزل البلاديوم 1.7% إلى 1008.62 دولار.

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، إنه منذ بداية 2023 نشجع المستثمرين على شراء الذهب نظرا لارتباطه بزيادة الديون السيادية عالميا.

وأضاف ليمند في مقابلة مع "العربية Business"، أن مستويات الدين السيادي عالميا وصلت لمستويات عالية جدا وهو ما دفع البنوك المركزية لزيادة مشترياتها من الذهب لمستويات قياسية خلال 2022 و 2023 والعام الجاري، بهدف دعم عملاتها المحلية وإعطاء الثقة في اقتصادياتها.

وأوضح أن الذهب الآن يشهد عمليات جنى أرباح وهو ما يدفعه للتراجع، مضيفا :"تراجع المعدن الأصفر حاليا يمثل فرصة للشراء".