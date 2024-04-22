المؤشر نيكاي يصعد 1% وأسهم الرقائق تحد من المكاسب

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، معوضا بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدها في الجلسة السابقة لكن تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1% إلى 37438.61 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة، ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 196 سهما وانخفض 28 سهما، مع استقرار سهم واحد.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا سيكيوريتيز "واصل المؤشر مكاسبه قرب الإغلاق إذ أعاد المتعاملون شراء الأسهم التي انخفضت بشكل كبير".

وتراجع المؤشر يوم الجمعة 2.66%، في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام ونصف، وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شوجي هوسوي كبير الاستراتيجيين في دايوا سيكيوريتيز "بشكل عام، كانت السوق متماسكة باستثناء الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر انخفاضات نظيراتها الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي".

وهوت الأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق يوم الجمعة، مع تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.12%، وسجل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من عامين والذي بلغ 9.23 %.

وأغلق سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق منخفضا 3.22%، رغم أنه عوض بعض خسائره المبكرة، وانخفض سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.92%، وتراجع سهم شركة ديسكو الموردة لأجهزة صنع الرقائق 4.38 %، وتراجع سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.3%.

وخسر سهم نيسان موتور 1.96%، بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5%، يوم الجمعة، مرجعة ذلك لانخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.3 % ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.

وكسب سهم شركة فانوك لتصنيع الروبوتات 3.77%.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.38% عند 2662.46 نقطة، وصعد نحو 88% من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين، ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59% و0.06 % على الترتيب.