باستثناء شنغهاي.. أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع متجاهلة التراجع في وول ستريت
بعد تسجيل شركات التكنولوجيا الأميركية أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا، اليوم الاثنين، متجاهلة التراجع في وول ستريت، بعد أن سجلت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى أسوأ أسبوع منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا عام 2020.
انخفضت أسعار النفط، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية،و تصدر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ المنطقة مرتفعا بنسبة 1.6 % إلى 16489.08 نقطة.
لكن مؤشر شنغهاي المركب انخفض بنسبة 0.5 %إلى 3050.89 نقطة بعد أن أبقى ”بنك الشعب الصيني” أسعار الفائدة على القروض لمدة تتراوح بين عام وبين خمسة أعوام دون تغيير وفق وكالة أسوشيتدبرس الأميركية.
كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو 0.4 % إلى 37219.47 نقطة، وتراجع الين أكثر لتصل قيمة الدولار الأميركي 154.69، بعد أن كانت 154.59 ينا، ويتداول عند مستويات لم يشهدها منذ عام 1990.
قفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8 % عند 2613.61 نقطة، وارتفع مؤشر (إس آند بي/ إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 1 % إلى 7640.30 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6 %إلى 37986.40 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب 2 % مسجلا 15282.01 نقطة.
خسرت أسهم شركات التكنولوجيا في مؤشر إس آند بي 500 بشكل عام 7.3 % هذا الأسبوع، ما اعتبر أسوأ أداء لها منذ مارس/ آذار عام 2020، حيث أبلغت بعض الشركات العالمية العملاقة عن ”اتجاهات محبطة.”
-
مصفاة الزور الكويتية تطرح عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريتالشحنة ستتكون من 120 ألف طن والتحميل في مايو طاقة
-
مؤسسة دولية تتوقع ارتفاع سعر الجنيه المصري وتعويض بعض خسائرهقالت إن المخاطر الجيوسياسية ستؤدي إلى تذبذب العملة على المدى القريب اقتصاد
-
"العمانية للغاز المسال" توقع اتفاقا لبيع 0.8 مليون طن من الغاز سنويا لـ"توتال إنرجيز"لمدة 10 سنوات طاقة