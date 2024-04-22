سوق أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع بورصة طشقند لدعم أنشطة السوق العابرة للحدود

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أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة طشقند في أوزبكستان في خطوة من المتوقع أن تدعم أنشطة السوق العابرة للحدود بين الدولتين، وتساهم في نمو سوق الأوراق المالية في كل من الإمارات وأوزبكستان.

وقال البيان إن المذكرة تمهد الطريق لانضمام بورصة طشقند إلى منصة تبادل، أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، لتصبح خامس أعضائها.

وأشار البيان إلى أن منصة تبادل قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، ما يساهم بتعزيز مستويات الربط ويفتح آفاقا جديدة لفرص استثمارية عابرة للحدود، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تؤكد على التزام الجانبين بتعزيز سوق الأوراق المالية العالمية من خلال التعاون والخبرات المشتركة، وتشدد على أهمية التعاون من أجل التنمية الفعالة لاقتصادات السوق في الدولتين.

وأوضح البيان أن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة طشقند ستتعاونان بموجب المذكرة في تطوير منظومة التداول وما بعد التداول الإلكترونية الخاصة بهما، ومشاركة آليات وتقنيات التداول الحديثة، ودعم جهودهما في توفير برامج تعليمية وتدريبية لتعزيز مستويات الابتكار والنمو بالسوق.

ونقل البيان عن عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قوله إن المذكرة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز التواصل بين البورصات العالمية، وتبادل المعلومات بين الأسواق المتنوعة.

وأضاف "تعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق وصولنا إلى سوق آسيا الوسطى، وهو ما يتماشى تماما مع أهدافنا المتمثلة في تحسين الكفاءة وزيادة السيولة عبر الأسواق. نتطلع قدما لانضمام بورصة طشقند إلى منصة "تبادل" في المستقبل القريب، ونهدف مع أعضاء المنصة إلى تزويد مستثمرينا بمزيد من فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والحلول المبتكرة لتوسيع محافظهم الاستثمارية، مما يؤكد مكانتنا كمؤسسة رائدة تقود النمو ضمن الأسواق المالية العالمية".