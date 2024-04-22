سوق دبي المالي يطلق عقودا آجلة جديدة للنفط الخام العماني

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أعلن سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن إطلاق عقود آجلة جديدة للنفط الخام العماني الجزئي بالتعاون مع بورصة دبي للطاقة.
وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن سلاسل العقود الآجلة للنفط الخام العماني لشهر يونيو/ حزيران 2025 ستكون متاحة للتداول اعتبارا من 24 أبريل/ نيسان الجاري.
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