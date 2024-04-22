عمومية إعمار العقارية تقر توزيع أرباح نقدية 50 فلسا للسهم عن 2023

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أعلنت إعمار العقارية بدبي، اليوم الاثنين، موافقة جمعيتها العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم بقيمة إجمالية 4.4 مليار درهم عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن الجمعية انتخبت أيضا مجلس إدارة جديدا ليقود استراتيجية النمو للشركة.
وأشار البيان إلى أن المجموعة حققت في 2023 مبيعات عقارية قياسية بقيمة 40.3 مليار درهم منها 37.4 مليار درهم في السوق المحلية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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