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بورصة الكويت (رويترز)
بورصة الكويت (رويترز)
بورصة الكويت

مجلس إدارة "إيفا" الكويتية يوافق على توزيع 12.5% أسهم منحة وزيادة رأس المال 60%

سيرتفع رأس المال إلى 48.011 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) الكويتية على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 12.5%من رأس المال الحالي البالغ 26.673 مليون دينار تقريبا.

وقالت الشركة في بيان لـ"بورصة الكويت" إن رأس المال بعد أسهم المنحة سيبلغ 30.007 مليون دينار تقريبا على أن تنظر الجمعية العامة في تلك التوصية.

كما وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة 60% بعد إضافة أسهم المنحة ليرتفع إلى 48.011 مليون دينار بزيادة نقدية قدرها 18 مليون دينار تقريبا عبر إصدار 180.044 مليون سهم جديد تطرح بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم مع علاوة إصدار قدرها 50 فلسا.

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وأشارت إلى أن حق أولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة سيكون كل حسب نسبته في رأس المال على أن ترفع تلك التوصية إلى الجمعية العامة.

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