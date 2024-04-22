مجلس إدارة "رعاية"يوصي بتوزيع 20% أرباحا نقدية عن عام 2023

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أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية"رعاية" بتاريخ 22 أبريل 2024 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية على المساهمين عن عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع89.7 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 44.85 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 2 ريال.

وستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة و الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.