ارتفاع رهانات صناديق التداول على انتعاش الين الياباني لأعلى مستوى منذ 2006

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ارتفعت وتيرة رهانات صناديق التداول ومديري الأصول على انتعاش سعر الين مقابل الدولار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2006.

ووصل عدد عقود صناديق التداول ومديري الأصول لاقتراض الين إلى 173 ألف عقد وهو أكبر رقم مسجل في بيانات العقود الآجلة للسلع منذ 18 عاما.

وساعدت الفجوة الواسعة في عائدات السندات بين اليابان والولايات المتحدة في دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ نحو 34 عاما مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى التحذير من أنهم قد يتخذون إجراءات في سوق الصرف الأجنبي.