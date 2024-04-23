أرباح شركات التكنولوجيا تقود ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوى في أسبوع
مؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما عززت أرباح الشركات القوية ثقة المتعاملين، في حين قفز المؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% مدعوما بقفزة بنحو 2% لأسهم شركات التكنولوجيا.
واستفاد المؤشر من صعود سهم شركة ساب 4.6% بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن 24% زيادة في إيرادات الأعمال السحابية في الربع الأول بقيمة 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برامج تخطيط موارد المؤسسات، وفقا لـ "رويترز".
وصعد سهم نوفارتس 4.6% مع رفع شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة راندستاد، وهي أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية ربع سنوية مخيبة للآمال، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة الهولندية 6.7% إلى قاع المؤشر ستوكس 600.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في منطقة اليورو لشهر أبريل/نيسان، والتي يمكن أن تسلط الضوء على الحالة الاقتصادية للتكتل.
وعلى صعيد اخر، صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الذي يركز على المصدرين 0.6% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8071.96 نقطة.
-
مجلس الذهب العالمي للعربية: التداولات اليومية 145 مليار دولار ونتوقع تصحيحاً سعرياًقال: البنوك المركزية تمثل 19% من الطلب العالمي على الذهب أخبار حصرية
-
"غولدمان ساكس" يتحدث عن احتياجات مصر من القروض في الربع الثانيقال إن الاحتياجات التمويلية العامة لمصر تبلغ 1.6 تريليون جنيه في الربع الثاني اقتصاد
-
أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا تدعو لإضراب الخميسبعد تعثر مفاوضاتها مع المديرية العامة للطيران المدني سياحة وسفر