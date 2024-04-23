أرباح شركات التكنولوجيا تقود ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوى في أسبوع

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما عززت أرباح الشركات القوية ثقة المتعاملين، في حين قفز المؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% مدعوما بقفزة بنحو 2% لأسهم شركات التكنولوجيا.

واستفاد المؤشر من صعود سهم شركة ساب 4.6% بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن 24% زيادة في إيرادات الأعمال السحابية في الربع الأول بقيمة 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برامج تخطيط موارد المؤسسات، وفقا لـ "رويترز".

وصعد سهم نوفارتس 4.6% مع رفع شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة راندستاد، وهي أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية ربع سنوية مخيبة للآمال، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة الهولندية 6.7% إلى قاع المؤشر ستوكس 600.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في منطقة اليورو لشهر أبريل/نيسان، والتي يمكن أن تسلط الضوء على الحالة الاقتصادية للتكتل.

وعلى صعيد اخر، صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الذي يركز على المصدرين 0.6% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8071.96 نقطة.