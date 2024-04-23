الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط

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واصلت أسعار الذهب خسائرها لليوم الثاني لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما شجع المستثمرين على جني الأرباح قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2318.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ الخامس من أبريل/ نيسان.

وأدى ارتفاع الذهب من مارس آذار/ إلى أبريل/ نيسان إلى زيادة الأسعار بنحو 400 دولار ووصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل/ نيسان، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2331.80 دولار للأونصة.

وكثفت إسرائيل ضرباتها على غزة، اليوم الثلاثاء، في بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع، لكن المخاوف من صراع أوسع نطاقا انحسرت بعدما قالت إيران الأسبوع الماضي إنها لا تعتزم الرد على ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة. وأظهرت الأسواق المالية علامات على إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وقالت جوليا خاندوشكو الرئيس التنفيذي لشركة مايند موني الأوروبية للسمسرة إن هذا يعني أن الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه الملاذ الآمن من المخاطر، فقد قوته.

وأضافت أن السوق تراقب عن كثب الإشارات الواردة من الولايات المتحدة، إذ تشير بيانات التضخم وتلك الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لن يخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وأشارت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في الفترة الأخيرة إلى عدم وجود حاجة لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول على الأرجح.

وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن حالة الاقتصاد وموعد خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغيير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتسجل 27.17 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 912.90 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1020.75 دولار.