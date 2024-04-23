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سوق دبي

صاحبة امتياز سبينس بالإمارات وعُمان تسعى لجمع 375 مليون دولار في طرح أولي

تحديد النطاق السعري الاسترشادي بين 1.42 و1.53 درهم

دبي – رويترز
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كشفت شركة (سبينس 1961 هولدينغ) صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة (سبينس) في الإمارات وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، عن سعيها لجمع ما يصل إلى 375 مليون دولار من بيع حصة قدرها 25% في طرح عام أولي.

وجرى تحديد النطاق السعري الاسترشادي بين 1.42 و1.53 درهم، مما يعني أن القيمة السوقية تتراوح بين 5.11 و5.51 مليار درهم (1.39-1.50 مليار دولار).

وستطرح (سبينس 1961 هولدينغ) 900 مليون سهم، أو 25 بالمئة من رأس مالها المصدر، في سوق دبي المالي.

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وقال سونيل كومار الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز "تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية من جميع المستثمرين دوليا وإقليميا".

وأضاف أن الشركة اجتذبت مستثمريْن أساسييْن في (شركة الإمارات الدولية للاستثمار) الذراع الاستثماري الاستراتيجي للشركة الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي وشركة (فرانكلين تمبلتون).

ووفقا للبيان فقد التزما باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار في الاكتتاب.

وقال كومار ردا على سؤال عما إذا كانت الاضطراب الناجم عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي أثرت على السوق "منذ إعلان نية الطرح، نستشعر نفس الزخم بقوة أكبر من المستثمرين، وهم جميعا متحمسون للمشاركة".

وشهدت الإمارات هطولا غزيرا للأمطار الأسبوع الماضي مما أودى بحياة أربعة أشخاص فضلا عن قطع طرق وتكدسات بمطار دبي الدولي أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما والذي يعد مركزا رئيسيا للسفر بين أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "تأثير هطول الأمطار كان ضئيلا للغاية على عملياتنا".

وتشغل سبينس 75 من متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية (سبينس) و(ويتروز) و(الفير) في سلطنة عمان والإمارات حيث تخطط لفتح متاجر جديدة هذا العام.

كما تخطط لتوسيع أعمالها إلى السعودية هذا العام وفتح متاجر في العاصمة الرياض وفي جدة.

وقال كومار "لدينا الكثير من المستثمرين السعوديين المتحمسين لهذا (الطرح العام الأولي)... (فهم) يرون أنه قد يكون فرصة جيدة للغاية للسوق السعودية للحصول على قاعدة العملاء الذين نقدم لهم خدمات هنا.... لذلك فإن المستثمرين السعوديين حريصون للغاية على الاستثمار في هذه الشركة".

وقالت الشركة في بيان إن التسعير النهائي سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل الأوامر المقررة في 30 أبريل نيسان، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في التاسع من مايو/أيار.

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