"نعيم" للوساطة يكشف عن قائمته للأسهم المفضلة في مصر

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كشفت دراسة بحثية جديدة عن بعض الأسهم المصرية التي قد تستفيد من المشاريع الاستثمارية الجديدة مثل مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها مصر مثل تعويم الجنيه والتوصل للعديد من الاتفاقيات مع أطراف تمويل خارجية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

فيما يلي أفضل اختيارات الأسهم المصرية لـ"نعيم" للوساطة، بحسب دراسة بحثية جديدة اطلعت عليها "العربية Business":

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

من المتوقع أن يستفيد سهم المجموعة من الصفقات القائمة مثل مشروع رأس الحكمة والساحل الشمالي وأيضا بنيان. في المقابل، من بين المخاطر التي تواجه المجموعة هي متطلبات الالتزامات الرأسمالية الضخمة والتي تتطلب الاستفادة بشكل كبير من الميزانية العمومية.

حديد عز

تعتبر تقييمات السهم جذابة حيث إن مكرر الربحية يبلغ حاليا 3.5 أضعاف وسط توقعات وصول الأرباح إلى آفاق جديدة في عام 2024. في المقابل، تشكل ارتفاع أسعار الغاز مخاطر قد تضغط على السهم حيث لدى الشركة رافعة مالية كبيرة.

المصرية للاتصالات

يعتبر السهم من بين أفضل الاختيارات خاصة بعد بيع حصتها في "فودافون" مصر وتسييل محفظة أبراج محمول التابعة للشركة وسط التطلع لاستقطاب 1.7 مليار دولار نقدي. في المقابل، تكمن المخاطر من احتمالية عدم إتمام صفقة بيع حصتها في "فودافون" مصر.

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

يعتبر السهم من بين أفضل الاختيارات وسط ترقب عملية التطوير المشتركة لمشاريع نيو هليوبوليس وأيضا بسبب توزيعات الأرباح الضخمة قريبًا. في المقابل، من بين الضغوطات التي قد تؤثر على السهم هي ضعف سجل التنفيذ والعقبات البيروقراطية.

أوراسكوم للتنمية

يتم تداول سهم الشركة بخصم 48% مقارنة بصافي قيمة أصول الأراضي، وبخصم 96% مقارمة بقيمة أحدث قطع الأراضي في الجونة - مما يجعل السهم من بين أفضل الاختيارات. في المقابل، لدى الشركة ميزانية عمومية ذات رافعة مالية مرتفعة وسط سيولة محدودة مما قد يقيد وتيرة تنفيذ المشاريع.

الإسكندرية للزيوت المعدنية

قد تستفيد أسعار المصفاة مع تداول النفط فوق 85 دولارًا للبرميل. كما يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية مستقبلي بـ 7 مرات، وهو خصم كبير في القيمة عن متوسط مكررات التداول في الأسواق الناشئة والبالغة 12.6 مرة. بينما تعتبر من بين أبرز الضغوطات التي قد تؤثر على الشركة هي انخفاض أسعار النفط ومستقبل إمدادات المواد الخام.

الصناعات الكيمياوية المصرية

يتم تداول السهم على أساس السعر للطن بخصم 63% مقارنة بنظرائه المحليين - مما يجعله من بين أفضل الاختيارات. في المقابل، قد يؤدي فائض المعروض في الأسواق العالمية إلى إضعاف أسعار المركب الكيمياوي "يوريا".

إم.إم غروب للصناعة والتجارة العالمية

من المتوقع أن تستفيد المجموعة بشكل كبير من تخفيف القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية. تسعى أعمال التكنولوجيا المالية إلى إطلاق العنان لإمكانات صعودية هائلة. في المقابل، تكمن المخاوف من احتمالية انخفاض الطلب الاستهلاكي وسط ارتفاع أسعار الفائدة وخلفية التضخم المفرط.

جى بي كوربوريشن

توقعات تشكيل قيمة كبيرة للمساهمين رغم المخاوف من انخفاض أعمال السيارات.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يعتبر البنك في مصر هدف استحواذ واضح لمصرف أبوظبي الإسلامي الأم. بينما تشكل المخاطر "التخفيف المحتمل"dilution risk" الناجمة عن قرض المساهمين المستحق للشركة الأم الإماراتية.