أرباح خيالية حال استثمرت 250 دولاراً في بيركشاير هاثاواي في عام 1980

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إذا كنت قد استثمرت 250 دولارًا في "بيركشاير هاثاواي" في عام 1980، لكان لديك أكثر من 500 ألف دولار اليوم.

أصبحت شركة "بيركشاي" أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في عام 1980. في ذلك الوقت، كانت قيمتها السوقية أقل من 5 مليارات دولار. اليوم تبلغ قيمة الشركة حوالي 900 مليار دولار. ومن الطبيعي أن يؤدي التوسع في النمو إلى تباطؤ معدلات النمو. بعد كل شيء، من الصعب جدًا مضاعفة حجمها كشركة تبلغ قيمتها 900 مليار دولار مقارنةً بشركة تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

على سبيل المثال، خلال فترة الخمس سنوات بين عامي 1993 و1998، ارتفعت قيمة أسهم "بيركشاير" بنسبة 320%. ومع ذلك، على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت قيمة الأسهم بنسبة 91.6% فقط. إن استثماراً بقيمة 250 دولاراً قبل 5 سنوات سيكون بقيمة 476 دولارًا فقط اليوم. ومع ذلك، لا يزال هذا أفضل مما عاد به السوق بشكل عام. على مدى السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال، حقق مؤشر S&P 500 عائدات بنسبة 87.5%.

لم تعد أسهم بيركشاير تتفوق على السوق بقفزات كبيرة بعد الآن، لكنها لا تزال شركة عالية الجودة يديرها أحد أفضل المستثمرين في التاريخ، وارن بافيت. اعلم فقط أن استثمار 250 دولارًا لم يعد ممكنًا. ويتم تداول أسهم الشركة B - وهي أرخص فئة أسهم لديها - الآن بحوالي 400 دولار. إذا تمكنت من تلبية هذا الحد الأدنى من الاستثمار، فإن استثمار الأموال في بيركشاير لا يزال منطقيًا على المدى الطويل.