الدولار يتعافى معوضا بعض خسائره الكبيرة.. والين قرب أدنى مستوى في 34 عاما

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عوض الدولار، اليوم الأربعاء، بعض خسائره بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني أمس بينما ظل الين قرب أدنى مستوى في 34 عاما رغم تكثيف مسؤولين يابانيين لتحذيرات التدخل لدعم العملة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة تشمل اليورو والإسترليني والين، 0.2% في أحدث التعاملات مسجلا 105.84 بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 12 أبريل/ نيسان وهو 105.59.

وهبط المؤشر أمس الثلاثاء بضغط من بيانات قوية بشكل مفاجئ للأنشطة الاقتصادية الأوروبية وتباطؤ نمو الأعمال في الولايات المتحدة.

ونزل اليورو 0.1% مسجلا 1.0688 دولار بعد أن صعد أمس الثلاثاء 0.4% إثر بيانات أظهرت أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في عام تقريبا.

كما استفاد الإسترليني من بيانات أظهرت أن الأعمال في بريطانيا سجلت أسرع وتيرة نمو في نحو عام. وهبط الإسترليني في أحدث تداولات 0.1% مسجلا 1.2431 دولار بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة.

وعلى النقيض، تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان لأدنى مستوى في أربعة أشهر بسبب تراجع الطلب بينما هدأت قليلا معدلات التضخم.

وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى ذروة خمسة أشهر ونصف مسجلا 106.51 الأسبوع الماضي بعد أن أجبر التضخم الذي لا يزال مرتفعا مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الإشارة إلى أن الأوضاع لا تدعو للعجلة في خفض أسعار الفائدة.

ومع تعافي الدولار ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في 34 عاما أمام الين مسجلا 154.98.

وخلال هذا الأسبوع، تأرجح الدولار والين في نطاق ضيق بين ذلك المستوى المرتفع وانخاضا إلى مستوى 154.50 وسط قلق المتعاملين من أن تراجع الين بما يتخطى 155 أمام الدولار قد يزيد من خطر تدخل المسؤولين اليابانيين ببيع الدولار لدعم العملة. وجرى تداول الدولار في أحدث تعاملات عند 154.905 ين.

وزاد الدولار الأسترالي 0.3% مسجلا 0.6506 دولار أميركي بعد أن ارتفع إلى 0.6530 للمرة الأولى منذ 12 إبريل/ نيسان بدفعة من بيانات أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين مما أدى لتخلي الأسواق عن آمال أي خفض لسعر الفائدة على المدى القريب.