استمرار تراجع الذهب مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

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تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2315.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل/نيسان في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2328.60 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس، إن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية، وفقا لـ "رويترز".

واستعاد الدولار الأميركي بعض مكاسبه اليوم الأربعاء بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها غد الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.11 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1% إلى 1018.09 دولار.