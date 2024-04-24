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سوق السعودية

بدء اكتتاب "مياهنا" لطرح 30% من أسهمها في السوق السعودية.. 29 أبريل

تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة مياهنا عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول السعودية"، بحيث تمثل 30% من رأسمال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

ويبلغ عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة نحو 48.278 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كافي من المستثمرين الأفراد سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 38.62 مليون سهم، تمثل ما نسبته 80% من إجمالي أسهم الطرح.

وتعلن الشركة النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات يوم الاثنين 29 أبريل من العام 2024، وتنتهي في 2 مايو من 2024.

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وتبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو وينتهي في 22 مايو 2024.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

وحصلت الشركة على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 14 فبراير 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها لطرح 48,277,663 سهما عاديا تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 20 مارس 2024م.

تأسست شركة مياهنا في عام 2008، وترتكز أعمالها على مجالين رئيسين هما مشاريع الامتياز والعمليات والصيانة.

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