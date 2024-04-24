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بنك الكويت الدولي يحدد سعراً استرشادياً أولياً لإصدار صكوك

دبي - العربية.نت
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حدد بنك الكويت الدولي سعراً استرشادياً أولياً لطرح صكوك من الشريحة الأولى.

وحسب ما أظهرته وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، فقد حدد البنك سعراً أولياً نحو 7%؛ لطرح صكوك من الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات ونصف.

ويتوقع أن يجمع "الكويت الدولي" صكوكا بـ300 مليون دولار من بيع الصكوك.

وفي مقابلة حصرية مع "العربية Business"، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إن وتيرة تجنيب المخصصات لن تتغير حتى نهانية العام الجاري، بسبب عدم حدوث تغير في جودة المحفظة الائتمانية للمجموعة.

وأشار إلى أن نمو أرباح البنك في الربع الأول من العام الجاري تعود إلى التركيز على الأنشطة الأساسية بدعم من مزيج النمو في حجم الأعمال ومستويات أسعار الفائدة المرتفعة والأداء التشغيلي.

ارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني 9.2% إلى 146.58 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 134.20 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الصقر أن هناك المزيد من التحديات في عام 2024، بسبب عدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية واحتمالات خفض الفائدة وهو ما ينعكس على الهوامش.

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