سوق أبوظبي العالمية و"هاكن" توقعان اتفاقية شراكة للارتقاء بمعايير أمن سلسلة الكتل

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وقعت سوق أبوظبي العالمية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع شركة هاكن العاملة بمجال التدقيق الأمني لتقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) لوضع معايير جديدة لأمن هذه السلاسل والامتثال لها، بهدف إنشاء معيار عالمي لتقييم الأمن في هذا المجال.

وقالت سوق أبوظبي العالمية في بيان صحافي إن مذكرة التفاهم تتضمن تعاون سلطة التسجيل لديها مع هاكن لتطوير معايير الأمان وحلول المراقبة على طول السلسلة، وذلك فيما يتعلق بإطار عمل تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات في سوق أبوظبي العالمية.

ووفقا للبيان، من شأن ذلك أن يضع كلا من سلطة التسجيل وهاكن في طليعة مشهد تعزيز المنظومة الشاملة لأمن سلسلة الكتل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح البيان أن من أبرز مجالات التعاون بحسب مذكرة التفاهم، تطوير معايير الأمن والامتثال ووضع ترتيبات متطورة لمراقبة تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات وتطوير حلول المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وقال حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمية في البيان "نلتزم في سوق أبوظبي العالمية بوضع معايير عالمية متكاملة في مجال الامتثال التنظيمي من خلال الاستفادة من قدرات تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي".

وأضاف المزروعي "نقدم في سوق أبوظبي العالمية، من خلال دمج التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، نموذجا تنظيميا متميزا يعزز الشفافية والأمن والثقة في المشهد الرقمي. حيث يمثل هذا الاتفاق دفع حدود الابتكار في مجال تقنيات المراقبة، وإننا فخورون بقيادة هذا التطور اللافت في القطاع".