عمومية "السعودي الفرنسي" تبحث توزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

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دعا مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مساهميه للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي ينعقد يوم الأربعاء 22 مايو 2024، والتصويت على توصية المجلس بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2023.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه نحو 1.198 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.198 مليار سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال للسهم.

وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023م لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يبدأ التوزيع يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.140 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023م ليبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغا وقدره 2.338 مليار ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 19.50% من القيمة الاسمية للسهم.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.