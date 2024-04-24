مساهمو مصرف الإنماء يقرون زيادة رأس المال 25% بأسهم منحة

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وافق مساهمو مصرف الإنماء في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال بنسبة 25%، (الاجتماع الثاني) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م على زيادة رأس المال عبر رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة و إصدار أسهم منحة بواقع سمهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن زيادة رأس المال سترفعه من 20 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 5 مليارات ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 2 مليار سهم إلى 2.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 500 مليون سهم.

وسيكون تاربخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية غير العادية المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ الاستحقاق، وحال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدوة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ويهدف مصرف الإنماء من زيادة رأس المال إلى تعزيز مكانته المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كما وافقت الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.