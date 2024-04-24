مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام في "تداول"

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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج 49.8 مليون سهم عادي ("الأسهم") في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 8.53% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار 30 مليون سهم جديد يمثلون 12.93% من رأس مال الشركة بعد الطرح، من المتوقع أن يمثل الطرح 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 25 مارس 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهمها وطرح 49.8 سهم للاكتتاب العام تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 31 مارس 2024م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

للاطلاع على نشرة نشرة الإصدار الخاصة بـ "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" لـ طرح 49.8 مليون سهم في السوق الرئيسي اضغط هنا