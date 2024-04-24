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شعار الصقر للتأمين التعاوني
شعار الصقر للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"السوق المالية" توافق على زيادة رأسمال "الصقر للتأمين" بـ 160 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الصقر للتأمين التعاوني على زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولية بقيمة 160 مليون ريال.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن الأحقية تكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق،وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الصقر للتأمين التعاوني وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

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