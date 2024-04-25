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أسعار النفط

أكبر صندوق تداول للنفط يسجل أعلى تخارجات استثمارية في تاريخه

بلغت 376 مليون دولار أمس

دبي - العربية.نت
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سجل أكبر صندوق تداول للنفط في الولايات المتحدة أعلى تدفقات استثمارية خارجة يوم أمس بعد أن تراجعت المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتصعيد الوضع بين إيران وإسرائيل.

وسجل صندوق التداول تخارجات يومية بـ 376 مليون دولار يوم أمس وهو ما تجاوز الرقم المسجل في عام 2009 عند 323 مليون دولار.

ويتم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي أقل بنحو 5 دولارات مقارنة بما كانت عليه قبل الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل أوائل هذا الشهر، وبينما لا يزال الوضع السياسي متوترا، أصبحت أسواق النفط أكثر تفاؤلا بشأن خطر المزيد من التصعيد.

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