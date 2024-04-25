الذهب يرتفع قبل إعلان بيانات اقتصادية أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار، فيما يركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أميركية لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2324.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت 0.1% إلى 2337.20 دولار للأونصة، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يومي 30 أبريل نيسان والأول من مايو/أيار. وقبل ذلك من المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار غدا الجمعة.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 27.40 دولار للأونصة، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 909.10 دولار وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1004 دولارات.