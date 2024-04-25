تراجع معظم أسواق الخليج بسبب الأرباح والمخاوف الجيوسياسية

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لأحدث أرباح تعلن عنها الشركات، بينما أثرت الصراعات الجيوسياسية في المنطقة على المعنويات.

وقال مسعفون اليوم الخميس إن إسرائيل كثفت ضرباتها الجوية على رفح الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل، وذلك بعدما قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الحدودية في قطاع غزة وإنها ستجتاحها رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وهبط المؤشر السعودي 0.8% متأثرا بانخفاض سهم أكوا باور 6.9% وتراجع سهم مصرف الراجحي 1.4%، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع مؤشر دبي 0.1% مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9% بعد نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن أرباح صافية قدرها 6.7 مليار درهم (1.82 مليار دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام مقارنة مع 6 مليارات درهم العام الماضي ليتجاوز تقديرات المحللين بأن يحقق 4.5 مليار درهم، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

واستقر مؤشر أبوظبي مائلا قليلا نحو الانخفاض.

واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بعدما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول إلى زيادة المؤشرات على تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، بينما ظل المستثمرون قلقين أيضا من مخاطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

ونزل المؤشر القطري 0.3% مع انخفاض سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2.9% ليواصل خسائر الجلسة السابقة بسبب أرباح ضعيفة في الربع الأول.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة بلدنا للألبان، وهي ليست مدرجة على المؤشر، بأكثر من 3% بعد توقيع عقد بقيمة 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب المجفف في منطقة أدرار بالجزائر.

كما أعلنت الشركة عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الأول.