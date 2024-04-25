عمومية "أمريكانا" تقر توزيع أرباح نقدية بإجمالي 179.4 مليون دولار عن 2023
تم إقرار شراء 25 مليون سهم خزينة لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل
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وافق مساهمو شركة أمريكانا للمطاعم على توزيع أرباح نقدية بإجمالي 179.4 مليون دولار عن 2023 بنسبة 106.5% من رأس المال بواقع 0.0213 دولار للسهم.
وقالت "أمريكانا" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن الأرباح الموزعة تنقسم إلى أرباح عادية بقيمة 129.723 مليون دولار وأرباح استثنائية تعادل 49.699 مليون دولار تقريبا.
كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي انعقد في دبي الإمارات على شراء 25 مليون سهم خزينة لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وقالت "أمريكانا" إن آخر يوم لشراء السهم للحصول على الأرباح هو الثاني من مايو،أيار على أن يكون تاريخ الاستبعاد في الثالث من الشهر نفسه وتاريخ إغلاق السجل في السادس منه، على أن يتم توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
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